Певица Злата Огневич, которая была второй "Холостячкой", рассказала о том, как сложно планировать время артисту, резко ответив украинцам.

Как пишет Politeka.net, Злата Огневич недавно сказала "да" Андрею Задворному во время финала шоу "Холостячка". Но кроме участия в шоу певица еще ведет и страничку в Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

Злата на новом сторис показала совет, который ей написала украинка:

"Злата, вы сначала выйдите замуж, родите ребенка, а потом станьте гуру в распределении времени. Вот тогда это будет квест, а пока вы свободная женщина, странно от вас слушать такие советы)".

"Рубрика, я не могу промолчать", - написала на сторис Огневич.

"Это как раз тот случай, когда меня попрекают отсутствием детей, семьи, опыта, что вообще априори некорректно, кто не знает причин, почему у меня нет семьи и детей, да? Так вот, если бы вы знали мой график, то поверьте мне, ваша семья, дети и все заботы, которые с этим связаны. Они бы показались отдыхом на Мальдивах", - сказала Огневич.

Напомним, Злата Огневич и Задворный признались, что с ними случилось после "Холостячки"

А еще Politeka сообщала, что Огневич жестко пристыдили после общения с проигравшим финалистом "Холостячки"

Также Politeka писала, что Огневич после финала "Холостячки" кардинально сменила имидж, певицу не узнать



