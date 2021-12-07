Певица Злата Огневич, которая была второй "Холостячкой" и получила множество критики после провального финала проекта, продолжает показывать в сети довольно интригующие кадры.

Пока в сети обсуждают финал «Холостячки» и высмеивают певицу Злату Огневич за ее личный выбор, многие коллеги пытаются ее поддержать. При этом сама артистка подмечает, что больше рассказывать об этом не будет.

В этот раз под интересным новым кадром в Инстаграм она заговорила об авторе, что тронул ее за душу:

«Есть люди, которые очень глубоко со мной резонируют 😌 От общения с которыми, пусть и через книги- я чувствую лёгкость, словно всё лишнее смыли водой и появился СВЕТ. Много света 🌞 Загадаю желание познакомиться с этим удивительным человеком 🙏🏽» - восхитилась талантом одного автора Огневич.

Поклонники отреагировали на пост Огневич:

«самая ,самая неповторимая😍; Злата,у вас классный был этап в жизни❤️; Злат ну ты как всегда прекрасна 😍; Ах, хороша; Шикарная 🔥; Загадывайте желание и пусть оно сбудется 🙌 всё будет хорошо ❤️; Как приобрести эту книгу?; Красотка 😍😍; Она появилась из света )))».

Сейчас поток негатива обрушился на Огневич после финала. Чтобы избежать более резких комментариев, артистка поделилась кадрами с последней съемки.

«Жизнь- это Кабаре 🎥 , как пела прекрасная Лайза Минелли! На создание этой истории вдохновил наш 3-й выпуск #Холостячка2021 , полностью посвящённый кабаре, театру 🎭 И, конечно же, тот самый огненный танец в моём исполнении» - пишет Огневич под кадром.

Напомним, Злата Огневич и Задворный признались, что с ними случилось после "Холостячки": не могут вспоминать это без слез

А еще Politeka писала, что экс-фаворит "Холостячки" Огневич расплакался в финале, Решетнику пришлось вмешаться: "Держись..."

Также Politeka сообщала, что Огневич после финала "Холостячки" кардинально сменила имидж, певиц