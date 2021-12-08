Судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская показала, как проводит время с другим судьей Владимиром Ярославским.
Как пишет Politeka.net, Ольга Мартыновская и Владимир Ярославский являются судьями проекта "Мастер Шеф". Звезда в новой публикации рассказала, почему недолюбливала коллегу. Как оказалось, все началось в 2014 году.
"2014 год. Ресторан «Собака съела голубя» на Бессарабской площади был на грани своего краха. И тут пришел он – небольшой, требовательный и злой. Наш Мессия. Его боялись и возлагали последние надежды. Так в мою жизнь ворвался Ярославский", - начала рассказ Ольга.
Также Мартыновская рассказала об увольнении мужа.
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"Но это было только начало. Как только я родила Веру, мужчина пришел домой с неприятным известием: «Ярославский уволил меня без причины». В подробности не удавался, а я и не хотела слышать", - добавила звезда.
Фанаты поставили почти 10 тысячч лайков и написали комментарии:
"Так вы вместе или нет", "Ну давайте уже свадьбу, а..ну пожалуйста", "Круто, поздравляю вас", "Так а за что все таки мужа бывшего то уволил?))", "Жду вторую часть рассказала о любви", "Суперски интригуете! Маркетинг огонь. Конечно, парой вы не были и не будете, а вот деловой союз очень успешный".
Напомним, Мартыновская из "Мастер Шеф" рассказала невероятную историю ненависти и любви с Ярославским
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