Известную телеведущую Катю Осадчую, которая уже более 15 лет ведет программу "Світське життя", заменит украинская дзюдоистка Дарья Билодид, которая завоевала бронзовую медаль на Олимпийских играх в 2020 году.

Как пишет Politeka.net, в течение этого года в программе "Світське життя" бессменную ведущую Катю Осадчую пришлось несколько раз заменять. Напомним, что в августе этого года Осадчая стала мамой в третий раз. В браке с Горбуновым она родила двух сыновей, а также супруги воспитывают старшего сына Кати от первого брака.

Так, ведущими программы "Світське життя" уже побывали певицы Светлана Тарабарова, Настя Каменских, Наталья Могилевская, Александра Зарицкая, ведущие Людмила Барбир, Тимур Мирошниченко, спортсменка Анна Ризатдинова, эпатажный певец Melovin. В этот раз интервью у звезд будет брать известная красавица-блондинка, дзюдоистка Дарья Билодид, которая является бронзовым призером Олимпийских игр 2020 года, чемпионкой Европы и двукратной чемпионкой мира.

Об этом сообщили на официальной странице "Світське життя" в Instagram.

"Дарья Билодид сегодня звездная ведущая "Світське життя", - написали в сторис.

Как видим, Дарья успела пообщаться с бывшим "Холостяком" Никитой Добрыниным и его женой Дашей Квитковой, а также с Русланом Ханумаком и его женой Алиной.

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