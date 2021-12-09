Максим Самчук, который покинул проект "Мастер Шеф" в 15 выпуске, рассказал поклонникам, какой опыт получил во время участия в шоу и поблагодарил других участников.

Как пишет Politeka.net, на своей странице в Instagram участник 11 сезона "Мастер Шеф" Максим Самчук, проигравший битву черных фартуков и покинувший шоу в 15 выпуске, написал о своем опыте, который получил во время участия и поблагодарил других участников.

Так, Макс признался, что после участия в "Мастер Шеф"понял важные вещи и получил неоценимый опыт.

"Спасибо проекту за те испытания, с которыми я сталкивался не в рамках проекта, а за кадром! Ведь я понял что свои истинные эмоции не нужно скрывать, так как кто-то может действительно нуждаться в моей поддержке! Спасибо проекту, что смог дать понять мне, что двери всегда открыты! И можно действовать прямо сейчас! ",- написал Самчук.

Также экс-участник "Мастер Шеф" поблагодарил других участников за позитивные и негативные мысли.

"Спасибо каждому участнику, который внес свои позитивные и негативные мысли, ведь вы давали мне понять, к чему стремиться, а что нужно обходить стороной...", - сказал Максим Самчук.

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