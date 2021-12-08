Учасник "Майстер Шеф" запропонували приготувати кулінарні шедеври з недоїдків і залишків їжі з холодильника, і схоже, вони впоралися.

Як повідомляє Politeka.net, на ютуб каналі шоу "Майстер Шеф" опублікували анонс нового випуску програми, в якому розкрили деякі деталі наступного епізоду. Так, судячи з відео, учасника запропонували перетворити недоїдки і залишки з холодильника в кулінарні шедеври (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Залишки з холодильника після свят, просто недоїдки і відходи", - йдеться в анонсі про те, з чого довелося готувати учасникам. І судячи з усього, у них це відмінно вийшло.

Наприкінці ролика судді Володимир Ярославський та Ектор Хіменес-Браво куштують страви, які з таких сумнівних продуктів приготували учасники.

"Ніколи нічого подібного я не пробував", - говорить Ярославський в анонсі. "Це вау", - захоплюється Хіменес-Браво, мабуть, коментуючи одну зі страв.

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