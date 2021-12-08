Учасник "Майстер Шеф" запропонували приготувати кулінарні шедеври з недоїдків і залишків їжі з холодильника, і схоже, вони впоралися.
Як повідомляє Politeka.net, на ютуб каналі шоу "Майстер Шеф" опублікували анонс нового випуску програми, в якому розкрили деякі деталі наступного епізоду. Так, судячи з відео, учасника запропонували перетворити недоїдки і залишки з холодильника в кулінарні шедеври (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).
"Залишки з холодильника після свят, просто недоїдки і відходи", - йдеться в анонсі про те, з чого довелося готувати учасникам. І судячи з усього, у них це відмінно вийшло.
Наприкінці ролика судді Володимир Ярославський та Ектор Хіменес-Браво куштують страви, які з таких сумнівних продуктів приготували учасники.
Філіп Кіркоров на сімейному святі зважився показати "маму Наташу" своїх дітей: "Як схожі"
Мартиновська з "Майстер Шеф" розповіла неймовірну історію ненависті і любові з Ярославським: "Вимогливий і злий"
Філіп Кіркоров на сімейному святі зважився показати "маму Наташу" своїх дітей: "Як схожі"
Раптово помер відомий музикант, йому було всього 30 років: подробиці трагедії
Жорсткі штрафи обрушилися на українців, з майном доведеться розлучитися: "За законом заборонено..."
"Ніколи нічого подібного я не пробував", - говорить Ярославський в анонсі. "Це вау", - захоплюється Хіменес-Браво, мабуть, коментуючи одну зі страв.
Нагадаємо, Хіменес-Браво з "Майстер шеф" розповів, як легко і швидко зробити зимовий десерт: "Фаршируємо...".
Як повідомляла Politeka, Учасники "Майстер Шеф" ридають, скандалять і панікують, топ емоційних моментів: "Рота закрийте всі".
Також Politeka писала, що Учасник "Майстер Шеф" насмішив українців "перлом" про Хіменеса-Браво: "Я нова бабуся Ектора!".