Выступление Михаила Макарова, имеющего необычайный дар, в новом сезоне шоу "Україна має талант" удивил всех судей шоу опасными трюками, которые не сможет повторить никто в мире.
Как пишет Politeka.net, на официальной странице шоу "Україна має талант" в You Tube показали фрагмент нового выпуска проекта, в котором выступление Михаила Макарова довело судей Сергея Притулу, Ксению Мишину и Евгения Кота, а также приглашенную судью Машу Ефросинину до ужаса.
Парень выполнил невероятные трюки, которые не может повторить никто в мире.
"Трюки, которые я выполняю, очень опасны. Они противоречат законам физики, законам человеческого тела", - сказал парень.
Алла Пугачева сболтнула, собирается ли еще замуж после Галкина: "Есть чем гордиться"
Ведущий "Маски" Остапчук публично задел Монатика, Тину Кароль и других звезд шоу-бизнеса: "Пошел отсюда"
Знаменитый актер ушел из жизни, получив травму: "Ударился головой об пол"
Мартыновская из "Мастер Шеф" рассказала невероятную историю ненависти и любви с Ярославским: "Требовательный и злой"
Филипп Киркоров на семейном празднике решился показать "маму Наташу" своих детей: "Как похожи"
Судьи шоу были шокированы выступлением парня и не могли поверить в реальность происходящего.
Ранее Politeka писала, что "Это же Бритни Спирс": 15-летняя участница "Україна має талант" заставила говорить о себе всю страну.
Напомним, что Притула, Кот и Мишина резко оборвали выступление участника "Україна має талант": "мы не готовы слушать...".
A еще Politeka сообщала, что судья "Україна має талант" Евгений Кот ошарашил видом в больнице: "Я не боюсь".