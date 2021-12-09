В это трудно поверить

Выступление Михаила Макарова, имеющего необычайный дар, в новом сезоне шоу "Україна має талант" удивил всех судей шоу опасными трюками, которые не сможет повторить никто в мире.

Как пишет Politeka.net, на официальной странице шоу "Україна має талант" в You Tube показали фрагмент нового выпуска проекта, в котором выступление Михаила Макарова довело судей Сергея Притулу, Ксению Мишину и Евгения Кота, а также приглашенную судью Машу Ефросинину до ужаса.

Парень выполнил невероятные трюки, которые не может повторить никто в мире.

"Трюки, которые я выполняю, очень опасны. Они противоречат законам физики, законам человеческого тела", - сказал парень.

Судьи шоу были шокированы выступлением парня и не могли поверить в реальность происходящего.

Ранее Politeka писала, что "Это же Бритни Спирс": 15-летняя участница "Україна має талант" заставила говорить о себе всю страну.

Напомним, что Притула, Кот и Мишина резко оборвали выступление участника "Україна має талант": "мы не готовы слушать...".

A еще Politeka сообщала, что судья "Україна має талант" Евгений Кот ошарашил видом в больнице: "Я не боюсь".