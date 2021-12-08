Юна учасниця "Україна має талант"Анастасія Прилуцька вразила всіх на сцені "Україна має талант" своїм співом і настроєм.
Як повідомляє Politeka.net, 15-річна дівчина Анастасія Прилуцька, яка називає себе голубкою, вийшла на сцену конкурсу босоніж і вразила всю країну не тільки своїм талантом, а й дивовижним оптимізмом і щирістю. Відео з її виступом опублікували в ютуб (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).
В ході спілкування з суддями Настя розповіла про свою пісню: "Це пісня про юну дівчинку, яка вже не маленька, але ще й не доросла". На цьому моменті учасницю перебив Сергій Притула. "Почекайте, я вже десь це чув. Це ж Брітні Спірс", - говорить він і наспівує слова з пісні американської поп-зірки. Однак, по усмішці зрозуміло, що він жартує.
Треба сказати, що виступ Насті і її поведінка на сцені просто вразило і глядачів у залі, і суддів, і користувачів мережі. У коментарях під відео на ютуб українці почали писати багато добрих слів на адресу Прилуцької.
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"Казкова дівчинка! Скільки ніжності, любові, доброти! Бажаю голубці самого найкращого!", "Настя, ти розумничка. Під цю пісню було б класно зняти мультфільм. І тебе треба спробувати писати пісні для дітей і мультиків", "Вже бачу її в прямих ефірах, просто чудова", "О боги! Яка ж ти красуня, розумниця! Кришталевий голос. Більше б такої молоді, доброї, чистої, світлої! Щастя тобі, мила Настя!", "Такі неймовірно позитивні і світлі люди як Настя прикрашають нашу планету Земля! Побільше таких квітів, співаючих Голубок, щасливих і радісних людей! Будь щаслива, Настуся!", - пишуть в коментарях.
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