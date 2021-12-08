Юна учасниця "Україна має талант"Анастасія Прилуцька вразила всіх на сцені "Україна має талант" своїм співом і настроєм.

Як повідомляє Politeka.net, 15-річна дівчина Анастасія Прилуцька, яка називає себе голубкою, вийшла на сцену конкурсу босоніж і вразила всю країну не тільки своїм талантом, а й дивовижним оптимізмом і щирістю. Відео з її виступом опублікували в ютуб (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

В ході спілкування з суддями Настя розповіла про свою пісню: "Це пісня про юну дівчинку, яка вже не маленька, але ще й не доросла". На цьому моменті учасницю перебив Сергій Притула. "Почекайте, я вже десь це чув. Це ж Брітні Спірс", - говорить він і наспівує слова з пісні американської поп-зірки. Однак, по усмішці зрозуміло, що він жартує.

Треба сказати, що виступ Насті і її поведінка на сцені просто вразило і глядачів у залі, і суддів, і користувачів мережі. У коментарях під відео на ютуб українці почали писати багато добрих слів на адресу Прилуцької.

"Казкова дівчинка! Скільки ніжності, любові, доброти! Бажаю голубці самого найкращого!", "Настя, ти розумничка. Під цю пісню було б класно зняти мультфільм. І тебе треба спробувати писати пісні для дітей і мультиків", "Вже бачу її в прямих ефірах, просто чудова", "О боги! Яка ж ти красуня, розумниця! Кришталевий голос. Більше б такої молоді, доброї, чистої, світлої! Щастя тобі, мила Настя!", "Такі неймовірно позитивні і світлі люди як Настя прикрашають нашу планету Земля! Побільше таких квітів, співаючих Голубок, щасливих і радісних людей! Будь щаслива, Настуся!", - пишуть в коментарях.

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