У новому сезоні популярного проєкту "Україна має талант" учасник вийшов на сцену і вразив своїм танцем на пілоні Ксенію Мішину.

Як передає Politeka.net, нещодавно розпочався новий сезон шоу "Україна має талант". Його суддями стали Сергій Притула, Ксенія Мішина та Євген Кот.

Так, цього разу на сцену "Україну має талант" вийшов Дмитро Політов, який займається полденсом. Він вирішив показати дивовижне поєднання. У своєму виступі він поєднав полденс і такий танець як "крамп".

"Ви коли-небудь бачили такий виступ? Неймовірне поєднання! Вам сподобалося?", — запитали на акаунті.

Ксенія Мішина, побачивши виступи учасника, не змогла стримати емоцій і відкрила рот від подиву.

Шанувальники залишили безліч коментарів під публікацією: "Талановитий", "Це нереально", "Просто вау", "Супер талант", "Я в захваті", "Це на межі фантастики! Вау".

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