Жена известного телеведущего "Україна має талант" и "Холостячка" Григория Решетника, поделилась мнением о декабре, сверкнув стройными ногами.

Жена популярного телеведущего Григория Решетника снимается в разных программах, фотосессиях, и при этом активно ведет свой Инстаграм, сообщает Politeka.net.

В этот раз красотка рассказала о ночной съемке вместе с детьми. При этом звезда подкрепила снимок, на котором позировала в коротком платье, сверкая стройными ногами.

"Декабрь уносится с невероятной скоростью! 🌪

Вчера съемки до 1 ночи и вместе с детьми – это еще то испытание на прочность 🤪 Главное – все успеть до Нового Года 🤞🥳

У вас как последний месяц проходит? Елку уже поставили? 🎄", - написала жена Григория Решетника.

За час публикация собрала более 3000 лайков и много комментариев.

"Очень красивая❤️", "Красотка😍😍😍", "🔥🔥🔥 Красивая 🔥🔥 Мы всегда ставим елку под Миколайчика, младший сын родился в этот день 😍", "Как вам удается быть в хорошей форме после 3 беременностей?!❤️🔥🔥😍", "Красивая, женственная❤️🔥🔥", "Работа кипит🙆, елочки пока нет, но уже готовим костюм на утренник старшему в садик и учим стишки😊", - написали пользователи Сети.

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