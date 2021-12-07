Ведущий проекта "Холостячка" Григорий Решетник продолжает интриговать украинцев перед выпуском пос-шоу, раззадорив украинцев в Инстаграм.

Как пишет Politeka.net, Григорий Решетник является ведущим шоу "Холостячка", финал которого был на прошлой неделе. Там Злата Огневич сказала "да" Андрею Задворному, а не фавориту и любимцу украинцев Дмитрию Шевченко. В новом посте Инстаграм Григорий добавил интриги перед пост-шоу.

На фото был сам Решетник, а также Злата и Дмитрий.

"Осталось три дня. Будет...", - написал Решетник под фотто.

Фанаты поставили более 9 тысяч лайков и написали комментарии:

"Это супер что она его не выбрала, он однозначно достоин мудрой женщины", "Как можно было его не выбрать, только улыбка чего стоит", "Гриша, хватит интриг. Они не вместе", "Если Гриша выставляет так, будто они вместе, то это на тысячу процентов так не будет! А с точностью наоборот)".

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