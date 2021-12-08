Телеведуча і зірка програми "Світське Життя" Катя Осадча взяла інтерв'ю у актриси і першої "Холостячки" Ксенії Мішиної після розставання з Олександром Еллертом.

Як пише Politeka.net, Катя Осадча є популярною вітчизняною телеведучою. Зірка нещодавно народила третього сина від чоловіка Юрія Горбунова. У новій публікації" Світське Життя "зірка взяла інтерв'ю у "Холостячки" Ксенії Мішиної, яка нещодавно поставила остаточну крапку у відносинах з Олександром Эллертом.

"Актриса Ксенія Мішина зустрілася зі» світським життям" на відпочинку в Абу-Дабі! Заглянемо в гардеробну і холодильник холостячки, сходимо разом в спа і, звичайно, поговоримо про чоловіків", - написано було під фото.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Цікаво, нарешті розповість що ж у них з Еллертом сталося? Рівно рік тому давали Осадчій інтерв'ю, які вони щасливі закохані", " в Абу-Дабі дозволений такий дрес-код?", "Яка Катя красива".

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