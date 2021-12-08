Відомий телеведучий Юрій Горбунов показав чарівне фото з дружиною Катею Осадчою, яке зробив їх син Іван.

Як повідомляє Politeka.net, популярний телеведучий і шоумен Юрій Горбунов, який був ведучим шоу "Танці з зірками", опублікував на своїй сторінці в соцмережі Instagram чарівне фото з дружиною Катею Осадчою. За словами шоумена, цей знімок зробив їх старший син Іван.

На фотографії Юрій і Катя відображені в красивій новорічній локації. Перед камерою ведучий з'явився в темних брюках і светрі з лакованими черевиками. Його дружина Катя Осадча позує в більш світлому вбранні - на ній широкі чорні штани і біла футболка, поверх якої вона накинула бежеву кофту, а на голові у неї тепла шапка.

У підписі до публікації Горбань написав про сина, який і зробив цей знімок: "Той момент, коли син забирає у тебе телефон і кричить, що він сам знає, як треба фотографувати. Останнім часом слова "я сам" – є головними в лексиконі дитини. Фото by Іван Горбунов".

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