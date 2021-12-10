Легендарная украинская певица София Ротару рассказала, как ей сделали предложение руки и сердца и почему она отказалась.

Как сообщает Politeka.net, известный украинская артистка София Ротару, которая в 2002 году овдовела, рассказала в интервью Кате Осадчей, почему больше не вышла замуж. На фан-странице в Instagram опубликовали архивное видео, в котором артистка призналась, что предложения руки и сердца ей поступали, но она никогда не соглашалась снова выйти замуж.

"Я даже не могу себе представить, что кто-то будет. Нет, только Толик. Ну есть какие-то, предложений много. Такие письма… Недавно один молодой человек мне сделал предложение, потом еще раз. Но нет. Я однолюбка. Я люблю только своего мужа", - поделилась Ротару.

В комментариях к публикации пользователи начали обсуждать интервью звезды: "Молодец! Верная, любящая!", "Когда речь пошла о молодом человеке, глаза загорелись", "София – эталон супружеской верности, хранит их любовь даже после ухода любимого мужа. Сильная женщина!", "Молодец самая верная порядочная женщина", "Настоящая любовь и верность".

Напомним, Ротару после российской "Песни года" появится на сцене "Вечернего Квартала": "Это позор".

Как сообщала Politeka, София Ротару после слухов о болезни пожаловалась Долиной за кулисами: "Очень тяжело...".

Также Politeka писала, что У Ротару сдали нервы на российской "Песне года", момент попал на видео: "Куда вышел?".