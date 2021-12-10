Леся Никитюк, которая сейчас отдыхает с подругой Лерой на островах Кабо-Верде в Атлантическом океане, рассказала о своей спутнице.
Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк стала популярной отечественной артисткой. Звезда решила вернуться в островную страну Кабо-Верде, которую она однажды уже посещала. Только в прошлый раз Леся жила на безлюдном острове, а в этот раз отдыхает на заселенном острове Сал вместе с подругой Лерой. На новых сторис Никитюк рассказала, почему ее спутница часто мелькает в сторисах.
"Я смотрю, Лерочка, что-то ты зачастила в моих сторис. Знаете почему? Потому что мне башляют ее родители за раскрутку", - сказала Леся, подшучивая над подругой.
"Это от тети", - сказала Лера и передала Никитюк деньги, поддержав шутку.
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На следующем сторис Леся показала пляж острова.
"Ребятки, вечерний оушен для вас. Кстати, водичка все эти дни 24-25 градусов", - поделилась Никитюк.
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