Олимпийская чемпионка Ирина Мерлени пришла на "Україна має талант" и произвела небывалый фурор своим выступление.

Как сообщает Politeka.net, известная украинская спортсменка, Олимпийская чемпионка Ирина Мерлени удивила всех своим появлением на сцене проекта "Україна має талант". Ролик с ее выступлением и реакцией судей опубликовали на ютуб-канале проекта.

Когда Ирина вышла на сцену в весьма откровенном образе, то ее сразу узнал Сергей Притула. Он сорвался с места, и начал аплодировать звезде спорта со словами: "Я имею большую честь и очень хочу аплодисментов Олимпийской чемпионке Украины".

На сцене талант-шоу Мерлени показала, кем она стала после завершения спортивной карьеры. Оказалось, чемпионка занялась pole dance (танцы на пилоне), и представила свой удивительный номер на сцене. Притула, Мишина, от и зрители в зале были просто в восторге от танца Ирины, она получила бурные овации и три "да" от судей шоу.

Напомним, "Україна має талант": парень с редчайшим даром заставил Притулу и Ефросинину содрогнуться от ужаса.

Как сообщала Politeka, "Это же Бритни Спирс": 15-летняя участница "Україна має талант" заставила говорить о себе всю страну.

Также Politeka писала, что Притула, Кот и Мишина резко оборвали выступление участника "Україна має талант": "Мы не готовы слушать...".