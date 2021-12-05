Жена известного телеведущего Григория Решетника, который ведет проекты "Холостяк" и "Україна має талант", Кристина засветилась с огромным букетом красных роз.
Как передает Politeka.net, Кристина Решетник является женой популярного телеведущего шоу "Україна має талант" и "Холостячка" Григория Решетника. Они являются примером пары в украинском шоу-бизнесе. Супруги вместе более 10 лет, и у них уже трое детей - Иван, Дмитрий и Александр.
Так, на этот раз жена Решетника опубликовала новое фото на своей странице в Инстаграм. На кадре Кристина Решетник позирует перед зеркалом с огромным букетом красных роз. Стоит отметить, что красные розы вручают на проекте "Холостяк", который ведет муж Кристины Григорий Решетник.
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У меня тут своя церемония роз", — рассказала Кристина Решетник.
Поклонники оставили множество комментариев под фото: "Королева", "Украла у Холостячки?", "Красотка", "Вы были бы классной Холостячкой", "Ох, Гриша знает, что любит женщина", "Просто невероятная женщина".
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