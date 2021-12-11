Известная украинская певица Светлана Лобода, которая давно уехала в Россию, презентовала новую песню, ради которой полностью извалялась в снегу без одежды.

В этот раз на странице в Инстаграм певица Светлана Лобода представила свой новый сингл «ЗанесLO». Причем для обложки новой композиции Лобода использовала оригинальное решение. ее словам, очень важно, чтобы музыка попадала в момент.

«Последнее время взяла себе за правило жить внутренними ощущениями и импульсами. Мне не страшно резко поменять все и поддаться приходящему чувству. Поэтому мы стали чаще делать премьеры, в которых отражается настроение того или иного момента», - раньше высказалась Лобода о песне.

Как видно на обложке, ей нечего стесняться, поэтому она без одежды позировала в снегу. Благодаря выгодному ракурсу, все лишнее было скрыто.

«Я так долго ждала этой ночи!!!Потому что эта песня - электрический жучок🔥 а теперь проверим… произойдёт ли это и с Вами!!» - пишет она в Инстаграм.

«Боже это мегахит 😍; Так нравится с первых секунд!😍; Да🔥! Дождалась 🤍🦋; У Лободы всегда найдётся песня под любой сезон года и под любое настроение) 😍🙌🏻; Очень классный трек!!!; Ураа!!!🔥 любимая песня уходящего 2021 ❤; Нам нравится также сильно!😍❤️‍🔥; Класс трек❤️; уже знак качества! ❤️».

Также Лобода опубликовала кадры со съемок нового клипа. Она продефелировала в эффектном купальнике, который выгодно подчеркнул достоинства ее фигуры. Выглядела артистка просто сногшибательно.

Напомним, что Светлана Лобода покорила видом в эффектном платье: «Произведение искусства».

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