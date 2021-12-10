Известная певица Тина Кароль, которая недавно стала Народной артисткой Украины, устроила безумные танцы на прогулке под свои песни.

Как передает Politeka.net, Тина Кароль является популярной украинской артисткой. Она начала свою карьеру еще с подросткового возраста, когда побеждала во многих вокальных конкурсах. Также недавно она стала Народной артисткой Украины. Стоит отметить, что недавно Тина Кароль выпустила новый музыкальный альбом "Другой рай".

Так, на этот раз певица опубликовала несколько Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах Тина Кароль подпевает своим известным хитам, таким как: "Другой рай", "Скандал", "Красиво". Во время прогулки она решила устроить танцы под свои песни прямо посреди улицы.

"Сводит меня с ума", — подпевает Тина Кароль.

"Не смотри, перестань подбирать к прошлым нам ключи", — поет певица.

Ранее сообщалось, ведущий "Маски" Остапчук публично задел Монатика, Тину Кароль и других звезд шоу-бизнеса: "Пошел отсюда"

Также, Тина Кароль обескуражила странным видом в "панталонах" на колготы: "Сколько бокалов до этого ты выпила?"

Politeka рассказывала, Тина Кароль дерзко показала настоящую себя, залив шампанским всю съемочную площадку: "На что не пойдешь ради..."



