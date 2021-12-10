Жена популярного комика и актера из шоу "Вечерний квартал" Юрия Ткача - Виктория показала, как проводит время со своей дочкой - Лизой.

Как передает Politeka.net, Юрий Ткач является известным украинским комиком и шоуменом. Он прославился благодаря своему участию в команде КВН "Днепр", где он успешно выступал с не менее известным Игорем Ласточкиным. Как известно, у него есть жена - Виктория, с которой у них есть 9-летняя дочь Лиза.

Так, на этот раз жена Ткача опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах Виктория Ткач показала, как проводит выходные со своей дочкой - Лизой. Также, она показала фото, где можно сравнить, на кого их дочь с Ткачом больше похожа.

"Перемена", — показала Виктория Ткач.

"Обмен эмоциями", — поделилась жена Ткача.

Реакций и комментариев под фото нет, поскольку формат Сториз в Инстаграм этого не предусматривает.

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