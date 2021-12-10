Известная певица Ирина Билык показала фрагмент своего нового клипа в соцсети, телеведущая Леся Никитюк не стала молчать.

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Ирина Билык опубликовала в своем микроблоге в Instagram яркий фрагмент своего нового клипа. Премьера видеоработы артистки состоялась в пятницу, 9 декабря, и активно собирает просмотры в YouTube.

В соцсети Ира выложила самые яркие фрагменты из клипа, на которой ее можно увидеть в роскошных и необычных образах. В подпсии к публикации певица написала: "Ну что друзья?! Посмотрели мой новый клип? Если ещё нет, то скорее ныряйте в Ютуб, ссылка в шапке профиля. Мне нравится! А вам?".

В комментариях началось бурное обсуждение ролика, одной из первых отреагировала телеведущая Леся Никитюк. Она написала: "Ирочка, люблю". "Ныряли в Ютуб и смотрели красоту! Клип очень красивый. Ирочка, с Премьерой!", "Мне нравится очень!", "Шикарная работа, шикарная вы", "Чудесно! Ира, Вы супер!", "И нам нравится очень! Образы огонь", "Классная песня", "Настолько красивый клип, хочется смотреть и смотреть. Спасибо вам за эту красоту", "Как всегда всё шикарно. Ваши песни лучшие. Счастья вам, любви и ещё большего вдохновения", - пишут в комментариях.

Напомним, Билык похвасталась своим новым достижением, поклонники оценили: "Реальный прорыв!".

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