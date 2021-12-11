Известная певица Ирина Билык, которая недавно выпустила новый клип, оказалась в центре обсуждения.
Как пишет Politeka.net, популярная певица Ирина Билык, регулярно делится снимками со своей аудиторией в Instagram. Совсем недавно артистка выпустила свой новый клип на песню «Мне нравится» после этого она решила провести соцопрос тему ухаживаний.
«А как вы думаете, в наше время больше мужчины ухаживают за женщинами или женщины за мужчинами? В моём новом клипе как раз примеры того, как настоящие мужчины должны ухаживать за женщинами», - написала артистка.
Кроме того, Ирины Билык разместила фото, на котором, по всей видимости, изменила свое лицо при помощи фоторедакторов.
Гастролирующая по России Loboda неожиданно получила украинскую награду: "Все аж повыпрыгивали"
MARUV раззадорила украинцев, заговорив о цензуре в чулках и корсете: "Люди должны..."
Коронавирус продолжает атаковать, Минздрав озвучил новые данные: кто попал в «красную» зону
Найдено тело знаменитого актера, ему было лишь 36 лет: "Врачи отправили домой"
Дикусара, Монатика, Jerry Heil и других звезд потрясло несчастье с Дантесом: "Надо было срочно вызывать скорую"
Ее лицо выглядело худее, скулы выразительнее, щеки меньше, а глаза просто огромными.
Поклонники кинулись осуждать.
"Шикарная женщина❤️",
"Исхудала",
"Люблю творчество Ирины. Красива во всем",
"Если мужчине женщина дорога то он будет ухаживать, а если нет то нафиг он сдался",
"О боги",
"В любые времена надо принимать ухаживания мужчины. Как говорила моя бабушка женщина не должна бегать за штанами", - пишут в сети.
Напомним, Билык похвасталась своим новым достижением, поклонники оценили: "Реальный прорыв!".
Как сообщала Politeka, Ирина Билык помогла молодым певицам Тринчер и Jerry Heil, подробности: "Мне не жаль".
Также Politeka писала, что Смеюха после скандала с Каминской неожиданно появилась с Билык: "С потрясающей моей музой".