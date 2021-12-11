Известная певица Ирина Билык, которая недавно выпустила новый клип, оказалась в центре обсуждения.

Как пишет Politeka.net, популярная певица Ирина Билык, регулярно делится снимками со своей аудиторией в Instagram. Совсем недавно артистка выпустила свой новый клип на песню «Мне нравится» после этого она решила провести соцопрос тему ухаживаний.

«А как вы думаете, в наше время больше мужчины ухаживают за женщинами или женщины за мужчинами? В моём новом клипе как раз примеры того, как настоящие мужчины должны ухаживать за женщинами», - написала артистка.

Кроме того, Ирины Билык разместила фото, на котором, по всей видимости, изменила свое лицо при помощи фоторедакторов.

Ее лицо выглядело худее, скулы выразительнее, щеки меньше, а глаза просто огромными.

Поклонники кинулись осуждать.

"Шикарная женщина❤️",

"Исхудала",

"Люблю творчество Ирины. Красива во всем",

"Если мужчине женщина дорога то он будет ухаживать, а если нет то нафиг он сдался",

"О боги",

"В любые времена надо принимать ухаживания мужчины. Как говорила моя бабушка женщина не должна бегать за штанами", - пишут в сети.

Напомним, Билык похвасталась своим новым достижением, поклонники оценили: "Реальный прорыв!".

Как сообщала Politeka, Ирина Билык помогла молодым певицам Тринчер и Jerry Heil, подробности: "Мне не жаль".

Также Politeka писала, что Смеюха после скандала с Каминской неожиданно появилась с Билык: "С потрясающей моей музой".