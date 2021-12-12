27-летняя жена 55-летнего украинского певца Виктора Павлика, Екатерина Репяхова, рассказала, что ее делает удачливее и получила много комплиментов.

Екатерина Репяхова уже несколько лет строит отношения с певцом Виктором Павликом, передает Politeka.net. У пары родился сын Миша, а молодая мама не только занимается его воспитанием, но также активно ведет блог в Инстаграм.

Сейчас на страницу девушки подписаны 156 тысяч человек, с которыми она делится разными мыслями и фото.

В этот раз жена Виктора Павлика сделала фото в магазине, примеряв модный пиджак и показав красивую сумочку.

"Я твердо верю в удачу. И я заметила: чем больше я работаю, тем я удачливее 😅", - написала она.

Публикация быстро собрала около 4000 лайков и много комментариев.

"🙌❤️", "Все верно, 👏 шикарный вид 🔥🔥🔥❤️", " ❤️❤️❤️ 🤗 красотка", "очаровательная, открытая", "Потому что , когда человек добрый и искренний , то все вокруг него хорошо ❤️", "Трудолюбивым везёт, и это заслуженно😊", "Красота ❤️ Пусть у тебя все будет супер😍", "Умничка 😍 так держать 😍", "Хаааа😂Катюш ,вот Вы Молодец ) стимул для многих 🙌🙌🙌 Удачи во всем )", - написали пользователи Сети.

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