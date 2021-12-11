Известная певица Тина Кароль, которая недавно стала Народной артисткой Украины, начала активно вести социальную сеть Инстаграм, где показывает свои лучшие образы для фотосессий.
Кароль много лет вела Инстаграм в сугубо рабочем стиле и отказывалась говорить о себе. Причем звезда не общается с фанатами и не рассказывает о жизни. Спустя долгое время молчания, она заявила, что изменится.
Теперь Кароль с новой прической, другим и более открытым стилем, а также публикациями в Инстаграм способна впечатлить аудиторию. Поскольку Тина более не придерживается единого стиля ее одежды, она иногда даже получает отрицательные отклики.
Недавно артистка приятно порадовала, ведь выбрала для фотосессии скромной платье с декольте, а спустив с плеч лямки она даже стала популярнее. По слова Кароль, на съемке она чувствует себя свободной и уверенной, поэтому может работать не один час.
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Ранее певица опубликовала несколько Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах Тина Кароль подпевает своим известным хитам, таким как: "Другой рай", "Скандал", "Красиво". Во время прогулки она решила устроить танцы под свои песни прямо посреди улицы.
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