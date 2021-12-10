Відома співачка Тіна Кароль, яка нещодавно стала Народною артисткою України, влаштувала шалені танці на прогулянці під свої пісні.

Як передає Politeka.net, Тіна Кароль є популярною українською артисткою. Вона почала свою кар'єру ще з підліткового віку, коли перемагала в багатьох вокальних конкурсах. Також нещодавно вона стала Народною артисткою України. Варто відзначити, що недавно Тіна Кароль випустила новий музичний альбом "Другой рай".

Так, цього разу співачка опублікувала кілька Сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Тіна Кароль підспівує своїм відомим хітам, таким як: "Другой рай", "Скандал", "Красиво". Під час прогулянки вона вирішила влаштувати танці під свої пісні прямо посеред вулиці.

"Зводить мене з розуму", — підспівує Тіна Кароль.

"Не дивись, перестань підбирати до минулих нам ключі", — співає співачка.

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