Відома співачка Тіна Кароль, яка нещодавно стала Народною артисткою України, почала активно вести соціальну мережу Instagram, де показує свої найкращі образи для фотосесій.

Кароль багато років вела Instagram в суто робочому стилі і відмовлялася говорити про себе. Причому зірка не спілкується з фанатами і не розповідає про життя. Через довгий час мовчання, вона заявила, що зміниться.

Тепер Кароль з новою зачіскою, іншим і більш відкритим стилем, а також публікаціями в Instagram здатна вразити аудиторію. Оскільки Твань більше не дотримується єдиного стилю її одягу, вона іноді навіть отримує негативні відгуки.

Нещодавно артистка приємно порадувала, адже вибрала для фотосесії скромну сукню з декольте, а спустивши з плечей лямки вона навіть стала популярнішою. За слова Кароль, на зйомці вона відчуває себе вільною і впевненою, тому може працювати не одну годину.

Раніше співачка опублікувала кілька сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Тіна Кароль підспівує своїм відомим хітам, таким як: "інший рай", "Скандал", "Красиво". Під час прогулянки вона вирішила влаштувати танці під свої пісні прямо посеред вулиці.

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