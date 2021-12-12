Популярна співачка і народна артистка України Тіна Кароль постала перед українцями у звичному образі з червоними губами.

Як передає Politeka.net, Тіна Кароль є популярною українською артисткою. Вона почала свою кар'єру ще з підліткового віку, коли перемагала в багатьох вокальних конкурсах. Також нещодавно вона стала Народною артисткою України.

Так, цього разу артистка опублікувала нове відео на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Тіна Кароль постала у своєму звичному образі. Її макіяж зроблений з акцентом на червону помаду, а волосся укладені легкою хвилею, без чубчика.

"Все складається з деталей", - підписала відео Тіна Кароль.

Шанувальники відреагували на вигляд Тіни Кароль і залишили безліч позитивних коментарів: "Закохана в цей образ", "Тіна, будь ласка, частіше повертайтеся до цього образу, ви неперевершена в ньому, це ваша "фірмова фішка", неможливо очей відірвати від Вас", "Тіночка, ти найкраща, просто дуже ніжна і красива. УМНИЧКА!", "Чарівна Тіна", "Образ тільки для Тіни 🔥 це прям її і ніхто не повторить!".

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