Відома співачка і народна артистка України Тіна Кароль, яка випустила кліп і здивувала неоднозначними нарядами, показала сміливий образ на нових зйомках.

Тіна Кароль змінила зачіску, імідж і навіть манеру виконання за останні кілька місяців. Більш того, артистка розповіла, що у неї нібито були стосунки з чоловіком потай від усіх, але вони розлучилися.

Зараз Кароль не говорить про минуле, тільки помічає, що вона особисте не змішує з роботою і нічого не розповість. А ось зухвалі образи вона продемонструє з легкістю. Для одного з таких луків Кароль вибрала чорну сукню з відкритим декольте.

Якщо раніше вона носила просто класичні плаття з вирізом або трохи відкритим верхом, то тепер дозволяє собі більше і не приховує форми. У нових роликах Кароль вже не раз експериментувала і вражала фігурою.

Також співачка опублікувала нове відео на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Тіна Кароль представила новорічний подарунок для своїх шанувальників. Вона показала момент свого mood video"Холод".

"СУПЕР-НОВИНА! Такого ще не було! Ексклюзивно, тільки для моїх передплатників на Patreon, прем'єра mood video"Холод"! Це-мій передноворічний подарунок вам!", — розповівши Тіна Кароль.

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