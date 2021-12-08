Телеведуча Леся Нікітюк, яка зараз відпочиває на островах в Атлантичному океані, показала новий образ, порадувавши Ольгу Сумську, Дмитра Монатіка та інших знаменитостей.
Як пише Politeka.net, Леся Нікітюк зараз відпочиває на островах в Атлантичному океані. Зірка активно ділиться фото з відпустки в своєму Instagram.
На новому фото Леся була в міні-шортиках і ТОПі.
"Хвилинка самозамилування", - написала Леся.
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Монатік відразу написав коментар:"вогонь".
Ольга Сумська теж прокоментувала фото: "Богиня".
Зірка" кріпак " Денисенко теж не втрималася:"Багіра".
Фанати, включаючи Олександру Зарицьку з KAZKA, поставили тисячі лайків і написали коментарі:
"Шик і блиск", "нескінченні ноги", "Красиво виглядає", "іноді цей дуже навіть корисно, фото шикарне", "Боже, які довгі ноги"," а чому б і так", " Леся а якщо в готелі літні люди відпочивають ? Від такого і інфаркт може бути".
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