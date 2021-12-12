Известная актриса, звезда сериала "Друзья" Дженнифер Энистон, которая сыграла в продолжении сериала "Секс в большом городе", ответила на обвинения, что выбрала карьеру вместо материнства,

Как сообщает Politeka.net, со ссылкой на издание The Hollywood Reporter, известная голливудская звезда Дженнифер Энистон ответила на обвинения поклонников, что она предпочла карьеру материнству. По словам актрисы, ей очень больно, что люди говорят о ней такие вещи, не зная, как на самом деле обстоят дела.

"Знаете, да вы понятия не имеете, в чем дело, что происходит со мной лично, я имею в виду с медицинской точки зрения, почему я не могу, да и вообще могу ли иметь детей! Те, кто распространял эти домыслы, ничего не знали обо мне, и это было очень обидно и некрасиво с их стороны", - высказалась Энистон.

По словам Дженнифер, не раз она слышала упреки и во время развода с голливудским красавчиком Бредом Питтом. "Разводящегося мужчину никогда бы не обвинили в том, что он предпочел карьеру детям", - отметила тогда актриса, и добавила, что нигде и никогда не говорила, что не хочет иметь детей.

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