Фаворит Златы Огневич на проекте "Холостячка" Роман Свечкоренко после финала и проигрыше на шоу решил поделиться многими мыслями о своей жизни теперь.
Как известно,фаворит украинок Роман Свечкоренко прямо перед финалом вернулся к Злате Огневич, кторая дала ему шанс это сделать и пообещала, что позвоит это. Она дала ему розу и пригласила на свидание. Однако, после свидания он был отвергнут "Холостячкой" в финале.
В этот раз мужчина расчувствовался, высказываясь о своей дочери: «Я присутствовал на ее родах, чему безумно рад. Несмотря на то, что это было далеко не простое решение и сам процесс. Через пару минут после ее рождения, когда я взял эту маленькую бусинку на руки, я начал плакать, это были просто непередаваемые чувства».
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Он также вспомнил о своем решении изменить жизнь:
«В тот момент, меня как будто ударило молнией, а весь мир перевернулся с ног на голову. Я ушел с работы и начал работать на себя».
Также участник "Холостячки" опубликовал новое фото на своей странице в Инстаграм. На кадре Роман Свечкоренко позирует на камеру в светлой рубашке с узорами. Под этим фото он решил ответить на главные вопросы, которые волновали его поклонников за эту неделю.
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