Хореограф и танцовщица Илона Гвоздева, которая побеждала на "Танцях з зірками", рассказала о своем возвращении на проект, написав пост в Инстаграм.

Как пишет Politeka.net, Илона Гвоздева является успешной отечественной артисткой. Звезда побеждала в "Танцях з зірками" в 2018 году месте с Игорем Ласточкиным. А в этом году Илону приглашали судить проект в качестве приглашенного гостя. Теперь Гвоздева рассказала в Инстаграм, в каком будет статусе на проекте.

Как оказалось, танцовщица решила улететь из Украины и стать хореографом-постановщиком на грузинских "Танцах со звездами".

"Я улетела,но обещаю вернуться!

Впереди танцевальный марафон в Грузии на проекте «Танцы со звездами» длиною в месяц, новые лица, новые танцы,новая страна.

Я буду хореографом-постановщиком и уже очень хочется приступить к работе.

А пока настраиваюсь на рабочий лад,пишите какие места можно посетить в Тбилиси, чтоб во всех красках познакомиться с этим городом", - написала Илона.

Также Гвоздева показала в сторисах коллегу главного хореографа шоу "танцев" в Грузии. Это был Евгений Карякин. А еще танцовщица показала сцену.

"Пришла знакомиться со сценой. Святая святых", - написала звезда.

На еще одном сторис Илона показала участников шоу.

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