Известная певица Ани Лорак в эффектном наряде показала яркие кадры с выступления на российской премии "Золотой граммофон".

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Ани Лорак, которая после развода с турецким мужем окончательном перебралась в Москву, поделилась в Instagram яркими кадрами с выступления на российской премии. К слову, звезда получила награду "Золотой граммофон" за свою песню "Наполовину", о чем сообщила ранее.

На новых фотографиях Ани запечатлена на сцене во время выступления, рядом с ней видно артистов шоу-балета. Перед камерой звезда появилась в роскошном полупрозрачном платье, которое идеально легло по фигуре, подчеркивая стройную талию и упругие прелести. Для выхода в свет звезда примеряла и новую прическу, ее волосы здесь прямые в строгом каре, а на лице яркий сценический макияж.

В комментариях к публикации поклонники начали расхваливать образ Лорак, засыпая ее комплиментами: "Невероятная! Очень красивая! Королева!", "Невероятный образ", "Очень красивый и сильный номер получился", "Шикарная!", "Очень понравился образ и номер. Поздравляю с заслуженным граммофоном", "Какая невероятная! Шик, блеск, восторг", "Шикарная, поздравляю с победой!", "Какое изящное платье, и вы великолепная. Красотка, Каролина", "Как все красиво, волшебная Дива. Поздравляю!", "Роскошный образ".

Напомним, Ани Лорак заворожила видом в прозрачном платье на красной дорожке: "С таким великолепным образом...".

Как сообщала Politeka, Ани Лорак "поигралась" с помадами, показав идеальное лицо вблизи: "Акцент на изумрудные глаза".

Также Politeka писала, что Ани Лорак с гантелей в руках показала подтянутую фигуру в коротком топе: "Держу баланс".