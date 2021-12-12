Жена популярного телеведущего, звезды шоу "Україна має талант" и "Холостячка" Григория Решетника Кристина показала всех своих детей в новогодних нарядах.

Как передает Politeka.net, в Инстаграм женщина опубликовала фото возле елки, на котором собрала всех своих сыновей. Детей Кристина нарядила в тематические праздничные свитера.

«Ну все, предпраздничный период официально у меня стартовал. Боже, как же я люблю этот запах мандарина, украшение елки, смех детей, встречи с родными за одним столом и выбор подарков к праздникам! Даже снег по колено люблю, потому что без него ощущение праздника – совсем не то», - поделилась своими впечатлениями блогерша.

В комментариях звездной семье оставили массу приятных слов.

«Ну просто love», «У всех лук супер», «Какая красота, с Наступающим Новым годом», «Вы очень хорошая семья», «Вообще Вы все очень крутые. Ваня мега крутой», «Какие милые», «А папа где?», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Кристина Решетник рассказала, что пришлось пережить с детьми ночью: "Еще то испытание".

А еще Politeka писала, что Кристина Решетник похвасталась талантом 4-летнего сына: "Выйдет на большую сцену".

Также Politeka сообщала, что Кристина Решетник показала, с кем у нее особенная связь.