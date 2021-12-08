Дружина відомого телеведучого "Україна має талант" і "Холостячка" Григорія Решетника, поділилася думкою про грудень, блиснувши стрункими ногами.

Дружина популярного телеведучого Григорія Решетника знімається в різних програмах, фотосесіях, і при цьому активно веде свій Instagram, повідомляє Politeka.net.

Цього разу красуня розповіла про нічну зйомку разом з дітьми. При цьому зірка підкріпила знімок, на якому позувала в короткій сукні, виблискуючи стрункими ногами.

"Грудень несеться з неймовірною швидкістю! 🌪

Вчора зйомки до 1 ночі і разом з дітьми - це ще те випробування на міцність 🤪 головне - все встигнути до Нового року 🤞 🥳

У вас як останній місяць проходить? Ялинку вже поставили? 🎄", - написала дружина Григорія Решетника.

За годину публікація зібрала понад 3000 лайків і багато коментарів.

"Дуже красива❤️", " красуня😍 😍 😍", " 🔥 🔥 🔥 красива 🔥 🔥 ми завжди ставимо ялинку під Миколайчика, молодший син народився в цей день 😍", "як вам вдається бути в хорошій формі після 3 вагітностей?!❤ ️ 🔥 🔥 😍 ", "Красива, жіночна❤️🔥 🔥"," робота кипить🙆, ялинки поки немає, але вже готуємо костюм на ранок старшому в садок і вчимо віршики😊", - написали користувачі мережі.

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