Певица Александра Зарицкая из группы KAZKA показала стильный образ, поделившись в Инстаграм.

Как пишет Politeka.net, Александра Зарицкая является популярной отечественной артисткой и участницей группы KAZKA. Звезда известна не только в Украине, но и по всему миру, ведь видеоработы певицы набирают десятки и сотни миллионов просмотров. А недавно певица участвовала в шоу "Танці з зірками", где заняла пятое место с Юрием Мешковым. Не забывает артистка и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.

На новом фото Александра была в толстовке и шапочке. Звезда спрятала глаза за головным убором, взявшись за него руками.

"Начинает казаться, что вся моя жизнь становится фиолетового цвета", - написала Александра под фото.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Самый трендовый цвет в грядущем году! Это круто!", "Ну так цвет - фантастический", "Супер", "Топ", "У меня такая же фигня".

Напомним, Зарицкая из KAZKA честно призналась, что у нее с партнером по "Танцям з зірками"

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