Известный украинский телеведущий Владимир Остапчук заехал в гости к родителям своей второй жены и показал, как его встречают новые теща и тесть.

Как пишет Politeka.net, в сторис в своем Instagram ведущий популярных шоу "Маска" и "Співають всі" Владимир Остапчук рассказал поклонникам, что приехал в гости к родителям своей второй жены Кристины Горняк, на которой женился чуть больше года назад. Напомним, что Остапчук уже был женат: он прожил 13 лет в браке с Еленой Войченко.

Так, судя по геолокации, которую Владимир оставил на сторис, родители Кристины Горняк живут в селе Горбовичи в Бучанском районе. Остапчук показал праздничный стол, который накрыли специально к их приезду.

"Приехали к родителям Кристины", - сказал Остапчук.

"Мой сыночек, мой любимый, мой самый лучший", - сказала новая теща Остапчука та обняла его.

Напомним, что недавно Остапчук попал в скандал из-за громкой вечеринки блогеров, которую устроили во Львове в Доме ученых в день памяти жертв голодоморов, где Владимир был ведущим.

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Напомним, что ведущий "Маски" Остапчук поиздевался над женой, это попало на видео: "Джей Зи и Бейонсе".

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