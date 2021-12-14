Как пишет Politeka.net, в сторис в своем Instagram ведущий популярных шоу "Маска" и "Співають всі" Владимир Остапчук рассказал поклонникам, что приехал в гости к родителям своей второй жены Кристины Горняк, на которой женился чуть больше года назад. Напомним, что Остапчук уже был женат: он прожил 13 лет в браке с Еленой Войченко.
Так, судя по геолокации, которую Владимир оставил на сторис, родители Кристины Горняк живут в селе Горбовичи в Бучанском районе. Остапчук показал праздничный стол, который накрыли специально к их приезду.
"Приехали к родителям Кристины", - сказал Остапчук.
"Мой сыночек, мой любимый, мой самый лучший", - сказала новая теща Остапчука та обняла его.
Экс-судья "Х-Фактора" Соседов выговорился об обиде на Пугачеву: "Могла бы мне сказать..."
Не стало легендарной актрисы-красавицы, скорбит весь мир кино: "Никогда не могла отказать в помощи"
Трагедия в семье известного актера, сын борется за жизнь: "Господи, помоги мальчику"
Тина Кароль в наряде за 48 тысяч гривен вызвала смятение: "Разве можно ее разлюбить"
Похудевшая Зарицкая из KAZKA в купальнике показала свои главные достоинства крупным планом: "Каждый имеет право"
Напомним, что недавно Остапчук попал в скандал из-за громкой вечеринки блогеров, которую устроили во Львове в Доме ученых в день памяти жертв голодоморов, где Владимир был ведущим.
Ранее Politeka писала, что 55-летняя Сумская в парике удивила новым образом в проекте с Остапчуком: "Как можно...".
Напомним, что ведущий "Маски" Остапчук поиздевался над женой, это попало на видео: "Джей Зи и Бейонсе".
А еще Politeka сообщала ведущий "Маски" Остапчук публично задел Монатика, Тину Кароль и других звезд шоу-бизнеса: "Пошел отсюда".