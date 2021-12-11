Відомий український телеведучий, зірка «Маски» Володимир Остапчук влаштував незабутню фотосесію зі своєю дружиною Христиною Горняк.

Як передає Politeka.net, в Instagram телеведучий опублікував фото, на якому засвітився в яскравому жовтому костюмі. Поруч стояла його дружина, якій він підливав у склянку спиртне. Виглядала парочка по-новорічному святково.

"Ауф. Сьогодні намічається несподівано крута вечірка", - підписав фото телеведучий.

У коментарях йому залишили масу захоплених відгуків.

"Крута пара", "Виглядаєте круто", "Підливаєш дружині?", "Так ось чому Христина виявилася п'яненькою в твоїх сторіс», «ефектний вигляд», "Стиляги", - пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що Володимир Остапчук дуже часто приваблює свою нову дружину в свої проекти. Вони часто спільно беруть участь в рекламних кампаніях, блогерка ходить на зйомки до чоловіка, і навіть знялася у фільмі. При цьому, робота Христини далека від творчої діяльності. За професією вона нотаріус.

Нагадаємо, що Володимир Остапчук розкрив секрет своєї молодості:"Моя дружина відьмочка".

Як повідомляла Politeka, Остапчук познущався над дружиною, це потрапило на відео: "Джей Зі і Бейонсе".

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