Відомий український телеведучий, зірка «Маски» Володимир Остапчук влаштував незабутню фотосесію зі своєю дружиною Христиною Горняк.
Як передає Politeka.net, в Instagram телеведучий опублікував фото, на якому засвітився в яскравому жовтому костюмі. Поруч стояла його дружина, якій він підливав у склянку спиртне. Виглядала парочка по-новорічному святково.
"Ауф. Сьогодні намічається несподівано крута вечірка", - підписав фото телеведучий.
У коментарях йому залишили масу захоплених відгуків.
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"Крута пара", "Виглядаєте круто", "Підливаєш дружині?", "Так ось чому Христина виявилася п'яненькою в твоїх сторіс», «ефектний вигляд», "Стиляги", - пишуть користувачі Мережі.
Відзначимо, що Володимир Остапчук дуже часто приваблює свою нову дружину в свої проекти. Вони часто спільно беруть участь в рекламних кампаніях, блогерка ходить на зйомки до чоловіка, і навіть знялася у фільмі. При цьому, робота Христини далека від творчої діяльності. За професією вона нотаріус.
Нагадаємо, що Володимир Остапчук розкрив секрет своєї молодості:"Моя дружина відьмочка".
Як повідомляла Politeka, Остапчук познущався над дружиною, це потрапило на відео: "Джей Зі і Бейонсе".
Також Politeka писала, що Остапчук приголомшив несподіваним талантом: "суєту навести охота?".