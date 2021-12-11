Українська актриса Ольга Сумська, славу якій принесла головна роль в "Роксолані", розбурхала публіку своєю новою роботою.

Так, 55-річна Сумська знялася у фільмі Володимира Остапчука (ведучого шоу "Маска" та "Співають всі"), який пробує свої сили в якості продюсера. Зірка зробила анонс прем'єри фільму "Любов і блогери" у своєму Instagram, передає Рoliteka.net.

"Друзі! Наша суперова комедія "Любов і блогери" з 20 січня у всіх кінотеатрах країни! Вірю, що наша весела історія, яка об'єднала талановитих акторів і популярних блогерів разом з молодими, успішними продюсерами Євгеном Таллером і Володимиром Остапчуком, і @bloggers_cinema подарує вам, друзі, максимум позитиву!🤩 Чекаємо вас, дорогі наші глядачі, в новому 2022 році всією сім'єю на нашій прем'єрі! 🎬 ✋❤️#українське кіно", - повідомила Сумська.

Користувачі кинулися коментувати:

"💖 Оля, ви чарівні! Обов'язково перегляну цей фільм!💖🌹👍👏"

"Оля, ти як завела, зачарувала, клас ❤️🔥"

"Шкода, що знімається Остапчук, чекаю Вас і в інших кінострічках, для великого екрану ❤️🙌"

"Як можна дивитися цього, вибачте за таке слово, "нікчемного" Остапчука!!!"

Ольга Сумська примірила в новому фільмі образ "мадам з 90-х": об'ємну перуку та синє плаття з великою брошкою. Не меншої уваги вартий макіяж. На обличчі актриси насичені сині тіні в тон до сукні та рожева помада. Зірка зіграла директора клубу пані Тамару з вигаданого міста Кагаплик.

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