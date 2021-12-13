Как пишет Politeka.net, юморист поделился новым снимком на своей странице в Инстаграм. По привычке Ткач решил повеселить украинцев, примерив на себя новый образ.

На фото комик предстал в эффектной шубе с большим воротником. Наряд синевато-серого оттенка выглядел на юмористе весьма комично, ведь Ткач поднял его воротник, сделав свой силуэт более объемным и внушительным.

Свой образ артист дополнил фирменным выражением лица с прищуренным глазом и приподнятой бровью. Ткач сложил руки в замок перед собой, будто застыв в ожидании чего-то.

«Ну…И где снег?», - подписал фото комик.

Его поклонники тут же отреагировали.

«Самой интересно», «Во Львове», «Какой вы модный парень, Юрчик», «В воображении В морозилке», «Файный кожух», «Шикарная норка! Юра, вам очень идёт!», «Была бы шуба, а снег найдется», «Как надел жупан - так уж и Пенсионер?», «У нас дожди, тот же вопрос», «спасибо вот когда совсем не смешно в своей жизни вы способны подарить искреннюю улыбку и смех», «Где пыжиковая шапка? И где холоп который на серебряном подносе держит рюмочку запотевшей! Карета ждёт, Барин!!», - пишут люди.

Напомним, жена Ткача из "Квартал 95" показала, на кого больше похожа их с мужем дочка Лиза.

Как сообщала Politeka, жена Юрия Ткача из «Квартал 95» заговорила о своих «тараканах».

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