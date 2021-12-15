Известный телеведущий Владимир Остапчук, который ведет шоу "Маска", расцеловал 55-летнюю актрису Ольгу Сумскую на глазах у своей жены.

Как передает Politeka.net, известный телеведущий Владимир Остапчук развелся со своей женой спустя 13 лет брака. За это время они обзавелись двумя детьми - дочкой Эмилией и сыном Эваном. Вскоре он женился на другой девушке - юристе Кристине Горняк. Также Владимир Остапчук ведет шоу "Маска" и "Співають всі".

Так, на этот раз телеведущий опубликовал новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах Владимир Остапчук отправился со своей женой Кристиной Горняк на спектакль "Маргарита", где Ольга Сумская исполняет главную роль. Телеведущий расплылся в комплиментах этому произведению, а после подошел к 55-летней актрисе и расцеловал её, пока жена снимала на камеру.

"Пришли в театр на "Мастера и Маргариту" с гениальной Ольгой Сумской", — рассказал Владимир Остапчук.

"Исключительно глубокое произведение. Читал 3 раза, теперь спектакль", — подметил телеведущий.

"Очень глубокое произведение, поражаюсь каждый раз. Маргарита, браво!", — высказался Владимир Остапчук.

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