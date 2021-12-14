Как передает Politeka.net, недавно состоялся финал международного конкурса красоты "Мисс Вселенная-2021".

Так, на этот раз на странице одного из новостных аккаунтов в Инстаграм опубликовали новое видео. На кадрах 21-летняя победительница конкурса "Мисс Вселенная-2021" Харнааз Сандху. Стоит отметить, что модель представляла Индию.

"Победительницей конкурса «Мисс Вселенная-2021» стала индианка Харнааз Сандху", — рассказали на аккаунте СМИ.

Пользователи сети оставили множество комментариев, где критикуют внешность девушки: "Все на одну рожу", "Кривая немного", "Штукатурка отклеилась", "Ресницы на правом глазу склеились что-ли?", "И по какому критерию выбирали??? У кого больше рот?", "Мне одной кажется что правый глаз странный?".

Напомним, что Украину представляла победительница конкурса "Мисс Украина-Вселенная" Анна Неплях, которая прославилась благодаря своему участию в проекте "Холостяк". Она прошла в ТОП-26 на конкурсе красоты.

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