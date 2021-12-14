Рэп-исполнительница Alyona Alyona, которая недавно рассказала о своем парне Денисе, к которому переехала жить, показала, как танцует со своим возлюбленным.

Как пишет Politeka.net, Alyona Alyona недавно рассказала о своем возлюбленном - блогере YOXDEN (Настоящее имя Денис). Звезда к нему переехала жить, а теперь решила его представить в своих социальных сетях. А на новом видео артистка показала, как развлекается с возлюбленным.

На новом видео артистка танцевала с Денисом, после чего поцеловвалась, а потом позволила задрать свою ногу. В ролике Alyona Alyona была в халатике, который распахнула, а также черном белье.

"Пусть весь мир знает", - написала артистка название альбома, который выпустила.

Фанаты посмотрели более 5 тысяч раз видео и написали комментарии:

"Счастья вам", "Что тут происходит", "Молодцы. супер", "Такие прикольные", "Странная женщина , странная!".

Напомним, известный блогер, который встречается с Alyona Alyona, рассекретил ее любовное прозвище

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