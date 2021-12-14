Как пишет Politeka.net, Alyona Alyona недавно рассказала о своем возлюбленном - блогере YOXDEN (Настоящее имя Денис). Звезда к нему переехала жить, а теперь решила его представить в своих социальных сетях. А на новом видео артистка показала, как развлекается с возлюбленным.
На новом видео артистка танцевала с Денисом, после чего поцеловвалась, а потом позволила задрать свою ногу. В ролике Alyona Alyona была в халатике, который распахнула, а также черном белье.
"Пусть весь мир знает", - написала артистка название альбома, который выпустила.
Фанаты посмотрели более 5 тысяч раз видео и написали комментарии:
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Напомним, известный блогер, который встречается с Alyona Alyona, рассекретил ее любовное прозвище
А еще Politeka писала, что Alyona Alyona наконец представила своего парня, который оказался известным блогером
Также Politeka сообщала, что Alyona Alyona, которая теперь живет с парнем, призналась в стыдной привычке