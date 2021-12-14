Как передает Politeka.net, 38-летний Григорий Решетник славится своим элегантным стилем. Он всегда одет как с иголочки, на что обращают внимание его поклонники. При этом Решетник стремится одеваться не как все ведущие, имея свой собственный стиль.
На свежем фото, которое появилось у него в Инстаграм, он предстал в светлых джинсах и клетчатой рубашке. Выглядел Решетник просто и одновременно притягивающе.
«Новогодняя атмосфера повсюду, даже на съемочных площадках», - подписал фото телеведущий.
В комментариях ему традиционно оставили массу приятных слов.
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«Гриша, ты красавчик», «Гриша, ты огонь», «Когда Бог раздавал качества и таланты, он подумал и отдал Грише все))», «Стиль огонь», «Очень красиво», «Мужчина мечты», «Ты невероятный», - пишут пользователи сети.
Отметим, что Григорий Решетник является примерным семьянином. Он воспитывает троих сыновей, которых ему родила жена Кристина.
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