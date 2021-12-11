Відомий телеведучий "Україна має талант" Григорій Решетник показав, що сталося з учасниками "Холостячки" зі Златою Огневич після фіналу.
Як передає Politeka.net, Злата Огневич є відомою українською артисткою. Також вона стала головною героїнею другого сезону шоу "Холостячка", де перемогу здобув Андрій Задворний.
Так, цього разу телеведучий опублікував нове відео на своїй сторінці в Instagram. Григорій Решетник показав промо-відео до випуску пост-шоу "Холостячки" зі Златою Огневич.
"Роман відразу з двома селебріті", - кажуть на шоу.
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Огневич і Задворний розповіли правду про свої стосунки після "Холостячки": "Шкода, що Злата на це все підписалася"
На випуску розкажуть, які стосунки між Ксенією Мішиною і переможцем першого сезону "Холостячки" Олександром Эллертом. Також, на кадрах показали, що хтось зробить пропозицію.
Раніше повідомлялося, "Холостячка" Огневич в коротенькій сукні ефектно з'явилася на пост-шоу: "Розповім, про що так довго мовчала"
Також, дружина ведучого "Україна має талант" Решетника показала, з ким у неї особливий зв'язок, чоловік не втримався: "Навіть..."
Politeka розповідала, Огневич і Задворний розповіли правду про свої стосунки після "Холостячки": "Шкода, що Злата на це все підписалася"