Блогерка Катя Репяхова, 27-річна дружина 55-річного Віктора Павлика, показала себе з сином і розговорилася про мамине щастя.

Як пише Politeka.net, Молода дружина Віктора Павлика Катя Репяхова нещодавно народила первістка. Зірка в своєму Instagram розповіла про важливу подію, яка сталася з малюком.

"12.12.2021

Я прокинулася, син поруч вже не спить. Бере мене за руку і як завжди хоче погризти мій палець. І тут я відчуваю Зубок.

Ось воно справжнє щастя.

Це просто непередавані почуття. Мами зрозуміють.

Син відкрив в мені стільки ніжності і сентиментальності.

Моє життя, моя Всесвіт.

А коли у ваших діток з'явився перший зубок?",- написала Репяхова.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"У нас в 4,5 місяці, вітаю головно щоб легко лізли", " який милий пост. Переповнений ніжністю і чуттєвістю", " Вітаю з такою особливою подією!".

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