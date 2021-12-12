Блогерка Катя Репяхова, 27-річна дружина 55-річного Віктора Павлика, показала себе з сином і розговорилася про мамине щастя.
Як пише Politeka.net, Молода дружина Віктора Павлика Катя Репяхова нещодавно народила первістка. Зірка в своєму Instagram розповіла про важливу подію, яка сталася з малюком.
"12.12.2021
Я прокинулася, син поруч вже не спить. Бере мене за руку і як завжди хоче погризти мій палець. І тут я відчуваю Зубок.
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Ось воно справжнє щастя.
Це просто непередавані почуття. Мами зрозуміють.
Син відкрив в мені стільки ніжності і сентиментальності.
Моє життя, моя Всесвіт.
А коли у ваших діток з'явився перший зубок?",- написала Репяхова.
Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:
"У нас в 4,5 місяці, вітаю головно щоб легко лізли", " який милий пост. Переповнений ніжністю і чуттєвістю", " Вітаю з такою особливою подією!".
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