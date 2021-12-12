27-річна дружина 55-річного українського співака Віктора Павліка, Катерина Реп'яхова, розповіла, що її робить щасливіше і отримала багато компліментів.

Катерина Реп'яхова вже кілька років будує стосунки зі співаком Віктором Павліком, передає Politeka.net. У пари народився син Міша, а молода мама не тільки займається його вихованням, але також активно веде блог в Instagram.

Зараз на сторінку дівчини підписані 156 тисяч чоловік, з якими вона ділиться різними думками і фото.

Цього разу дружина Віктора Павліка зробила фото в магазині, примірявши модний піджак і показавши красиву сумочку.

"Я твердо вірю в удачу. І я помітила: чим більше я працюю, тим я щасливіше", - написала вона.

Публікація швидко зібрала близько 4000 лайків і багато коментарів.

"🙌❤️", "Все вірно, 👏 шикарний вигляд🔥 🔥 🔥❤️"," ❤️❤️❤️ 🤗 красуня", "чарівна, відкрита", "Тому що , коли людина добра і щира , то все навколо неї добре ❤️", "Працьовитим щастить, і це заслужено😊", "Краса ❤️ Нехай у тебе все буде супер😍", "Розумниця 😍 так тримати 😍", "Хаааа😂Катюш ,от ви Молодець ) стимул для багатьох 🙌🙌🙌 Удачі у всьому )", - написали користувачі Мережі.

Раніше повідомлялося, молода дружина Віктора Павлика після скандалу похвалилася перетворенням

Також, молодая дружина Павлика розговорилася про своє дитинство

Politeka розповідала, конфлікт Репяхової з екс-дружиною Павлика вийшов на новий рівень