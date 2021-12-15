Знаменитый украинский певец Александр Пономарев, который недавно объяснил, в чем проблема современных знаменитостей, появился на светском вечере.

Как пишет Politeka.net, певец Александр Пономарев встретился на съемках со звездными коллегами по случаю подготовки к рождественской специальной программе. Артист появился на съемках в аккуратном классическом костюме, где блистал вместе со своими коллегами.

Записывая череду поздравительных выступлений, все в конце съемок сделали традиционный совместный кадр, на котором показались после работы. В компании Поляковой и Никитюк артист сразу привлек внимание аудитории.

«Сегодня у нас такой день – насыщенный, интересный и главное плодотворный! Плоды ждите Рождества ❤️» - пишет Пономарев под кадрами.

В сети ответили: «Ждем с нетерпением! Удачи Вам и творческого вдохновения!❤️; Ждем с нетерпением!!!❤️; Саша, Good🔥; Хорошо, что Марув и Лободу не позвали; Уже красиво от красивых людей, а что же будет, как услышим?🔥❤️; Полякова, понятно еще, но Леся?😂; Суперский состав, думаю будет что-то непревзойденное!; Там где Полякова – не смотрю. Пошлая, невоспитанная».

Ранее Пономарев пояснил, что из-за таких «звезд» у нового поколения может возникнуть идея, что музыкально образование вовсе ненужно для того, чтобы быть певцом.

«Такие пассажиры как Моргенштерн и ему подобные говорят: «Смотрите, я вообще не умею петь, а зарабатываю миллионы». Прекрасно, а дети потом будут думать, что не нужно учиться петь. А потом пройдет эта волна – Моргенштерн и ему подобные – и надо будет уже уметь петь. А дети не учились. И это проблема», - подчеркнул Пономарев.

Напомним, Пономарев сделал неожиданное признание и показал фото.

Как сообщала Politeka, Пономарев показал преображение Дзидзьо, который решил сменить работу.

Также Politeka писала, что дважды разведенный Пономарев засветился в обществе молодых красоток.