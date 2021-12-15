Як передає Politeka.net, відомий телеведучий Володимир Остапчук розлучився зі своєю дружиною через 13 років шлюбу. За цей час вони обзавелися двома дітьми - донькою Емілією і сином Еваном. Незабаром він одружився з іншою дівчиною-юристом Христиною Гірняк. Також Володимир Остапчук веде шоу "Маска" і "Співають всі".
Так, цього разу телеведучий опублікував нові Сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Володимир Остапчук вирушив зі своєю дружиною Христиною Гірник на виставу "Маргарита", де Ольга Сумська виконує головну роль. Телеведучий розплився в компліментах цьому твору, А після підійшов до 55-річної актриси та розцілував її, поки дружина знімала на камеру.
"Прийшли в театр на "Майстра і Маргариту" з геніальною Ольгою Сумською", — розповів Володимир Остапчук.
Екс-суддя " Х-Фактора "Сосєдов виговорився про образу на Пугачову:" Могла б мені сказати..."
Обірвалося життя знаменитого співака, який написав багато хітів: операція зробила його інвалідом
Масштабний збій в роботі "Дія", названа причина і що робити: "Всі документи пропали"
У Сніговій Королеві на "Масці" дізналися відому співачку: "Це точно Кароль"
Влад Яма після операції ховає половину обличчя: "Спасибі, що переживаєте"
"Виключно глибокий твір. Читав 3 рази, тепер спектакль", — помітив телеведучий.
"Дуже глибокий твір, дивуюся кожен раз. Маргарита, браво!", — висловитися Володимир Остапчук.
Раніше повідомлялося, ведучий "Співають всі" Володимир Остапчук засвітив свою нову тещу: "Приїхали..."
Також, 55-річна Ольга Сумська зачарувала квітучим виглядом поруч з чоловіком: кадри з гримерки
Politeka розповідала, ведучий "Маски" Остапчук познущався над дружиною, це потрапило на відео: "Джей Зі і Бейонсе"