Відомий телеведучий Володимир Остапчук, який веде шоу "Маска", розцілував 55-річну актрису Ольгу Сумську на очах у своєї дружини.

Як передає Politeka.net, відомий телеведучий Володимир Остапчук розлучився зі своєю дружиною через 13 років шлюбу. За цей час вони обзавелися двома дітьми - донькою Емілією і сином Еваном. Незабаром він одружився з іншою дівчиною-юристом Христиною Гірняк. Також Володимир Остапчук веде шоу "Маска" і "Співають всі".

Так, цього разу телеведучий опублікував нові Сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Володимир Остапчук вирушив зі своєю дружиною Христиною Гірник на виставу "Маргарита", де Ольга Сумська виконує головну роль. Телеведучий розплився в компліментах цьому твору, А після підійшов до 55-річної актриси та розцілував її, поки дружина знімала на камеру.

"Прийшли в театр на "Майстра і Маргариту" з геніальною Ольгою Сумською", — розповів Володимир Остапчук.

"Виключно глибокий твір. Читав 3 рази, тепер спектакль", — помітив телеведучий.

"Дуже глибокий твір, дивуюся кожен раз. Маргарита, браво!", — висловитися Володимир Остапчук.

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