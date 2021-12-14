Відомий український телеведучий Володимир Остапчук заїхав у гості до батьків своєї другої дружини та показав, як його зустрічають нові теща та тесть.

Як пише Politeka.net, у сторіс у своєму Instagram ведучий популярних шоу "Маска" та "Співають всі" Володимир Остапчук розповів шанувальникам, що приїхав у гості до батьків своєї другої дружини Христини Горняк, із якою одружився трохи більше року тому. Нагадаємо, що Остапчук уже був одружений: він прожив 13 років у шлюбі з Оленою Войченко.

Так, судячи з геолокації, яку Володимир залишив на сторіс, батьки Христини Горняк живуть у селі Горбовичі у Бучанському районі. Так, Остапчук показав святковий стіл, який накрили спеціально до їхнього приїзду.

"Приїхали до Христининих батьків", - сказав Остапчук.

"Мій синочок, мій любимий, мій самий кращий", - сказала нова теща Остапчука та обійняла його.

Нагадаємо, що нещодавно Остапчук потрапив у скандал через гучну вечірку блогерів, яку влаштували у Львові в Будинку вчених у День пам'яті жертв голодоморів, де Володимир був ведучим.

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Нагадаємо, що ведучий "Маски" Остапчук познущався над дружиною, це потрапило на відео: "Джей Зі та Бейонсе".

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